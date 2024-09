Dyson Wash G1 è la soluzione per risparmiare tempo e fatica nelle pulizie di casa

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 23 settembre 2024)ci riprova: dopo aver cambiato il nostro modo di fare lecon l’aspirapolvere ciclonico ora tenta di riscrivere le regole delle lavapavimenti con il nuovoG1. G1 sta appunto per prima generazione di una rivoluzione che vuole ampliare l’offerta del brand britannico alla luce di un mercato che sta svoltando sempre di più verso la pulizia automatica e con panni umidi. Se l’ultimo V15s Detect Submarine aveva cercato di mettere tutti d’accordo con una2-in-1 che unisse aspirazione e lavaggio, questoG1 vira decisamente sul secondo versante puntando però a raccogliere sporco umido e secco in una sola passata e offrire una pulizia igienica dei pavimenti in spazi ampi.