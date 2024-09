Dramma Ter Stegen | rottura completa del tendine Il Barcellona cerca un portiere | spuntano pure i nomi di Szczesny e Karius

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) La “” del: questo hanno detto gli esami al ginocchio destro di Marc-André ter. Per iltedesco, 32 anni, è una notiziatica: intervento chirurgico, stagione finita e un lungo periodo di riabilitazione. Anche ilnon se la passa tanto meglio: ora ha disperatamente bisogno di un altro. Le alternative in rosa sono il 25enne Iñaki Peña, che ha giocato solo nel Barca B e giusto qualche partita nel Galatasaray. Opil 20enne Ander Astralaga. Insomma, nessuna garanzia. E la necessità di coprirsi con un giocatore svincolato. Terha lasciato il campo in barella dopo essersi infortunato nella vittoria per 5-1 contro il Villarreal nel campionato spagnolo domenica. Il ginocchio destro di Tersi è piegato quando è caduto goffamente dopo aver effettuato una presa alta in area poco prima dell’intervallo.