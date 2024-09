‘Cyrano & Rossana | serenata in punta di spada’ | lo spettacolo cambia location causa maltempo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAdel rischio di, lodi beneficenza “Cyranoindi spada” del 25 settembre 2024 sarà spostato presso il Teatro Comunale Vittorio Emmanuele di Benevento. Inoltre, vista la grande richiesta, e il sold out dellodelle ore 20:30, siamo lieti di annunciare l’aggiunta di un’anteprima alle ore 18:00 anch’essa presso il Teatro Comunale. Non perdere l’occasione di vivere un’emozionante serata tra duelli coreografici, poesia e solidarietà. Gli inviti per lodelle ore 18:00 sono disponibili presso l’Oratorio “Giardini Angela Merici” in via Bosco Lucarelli 3 – Benevento.