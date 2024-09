Basket bistrattato sul canale Nove | interrotto il collegamento di Olimpia Milano-Virtus Bologna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) Al termine di una partita estremamente combattuta e incerta, l’si è imposta all’overtime sullaper 98-96 vincendo la Supercoppa Italiana 2024 dimaschile. Un match sul filo dell’equilibrio ed in bilico fino all’ultimo secondo, in cui le due superpotenze della pallacanestro tricolore si sono date battaglia senza esclusione di colpi regalando tutto sommato un bello spettacolo considerando il periodo della stagione. Purtroppo non è stato possibile vedere l’epilogo dell’incontro sul, che habruscamente ila 3? dallo scadere del supplementare (cona +2 e Shields in lunetta per i tiri liberi) per dare immediatamente spazio alla nuova trasmissione di Amadeus, “Chissà chi è?”, oscurando di fatto il finale dell’evento cestistico.