Angeli del fango sempre al lavoro Tante case inagibili e senza luce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) "Purtroppo la pioggia potrebbe tornare, da quello che ci dicono le previsioni. Dobbiamo salvare il bene più prezioso, la vita. Non perdete quella solidarietà che ha caratterizzato la comunità in questi giorni, aiutiamoci a vicenda. Aiutiamo le famiglie, chi è in difficoltà. Abbiate fiducia, siate coraggiosi". Sono le parole pronunciate ieri, durante una partecipata messa nel piazzale esterno dell’oratorio, da don Wojciech Ulaczik. Il parroco di Castelferretti ha invitato la frazione a non mollare in un momento complesso, pur consapevole dellee diffuse criticità. Basti pensare alla chiesa di Sant’Andrea Apostolo. Che giovedì annaspava tra acqua e, mentre ieri – dopo un intervento impordi volontari, famiglie e giovani – si presentava sgombera e ripulita. Ma i danni sono molti. Alcune parti dell’imponente parrocchia restano ancoracorrente elettrica.