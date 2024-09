Amadeus con ' Chissà Chi È' e ' Suzuki Music Party' Ottimi ascolti sui canali Warner Bros Discovery

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 23 settembre 2024)per la serata evento condotta da. “CHI È”, il game show prodotto da Endemol Shine Italy basato sul format americano di grande successo Identity, (andato in onda in access prime time in simulcast su Nove, Real Time, Dmax, Giallo, Food Network, MotorTrend, HGTV,TV, K2 e Frisbee) con 1.600.000 spettatori pari al 8,8% di share e con un picco d’ascolto di 2.400.000 spettatori, è il programma di access prime time più visto di sempre sui. Anche sul NOVE con 926.000 spettatori e il 5,2% di share è il programma di access più visto di sempre. Con questi dati lo show si posiziona 4° programma più visto durante la messa in onda.