Allarme per la nuova truffa al bancomat telefoni utilizzati per rubare i soldi

(Di lunedì 23 settembre 2024) Nuove truffe, vecchi malviventi. L’ultima novità perarriva dalla Repubblica Ceca. L’inganno consente aitori di prelevaretramite i propri cellulari. Un furto che utilizza device analogici ma anche digitali e in cui possono incappare sia i più anziani che i giovanissimi. Lainformatica scoperta dalla società di sicurezza ESET, nota come NGate, è particolarmente pericolosa perché sfrutta un malware capace dii dati delle carte di pagamento presenti sugli smartphone Android tramite tecniche di phishing e social engineering. Una volta che la vittima clicca su un link dannoso, il malware si installa sul dispositivo e trasmette i dati delle carte aitori. Questi ultimi sono poi in grado di clonare le carte NFC e prelevare denaro daisenza l’autorizzazione del titolare.