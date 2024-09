Agroalimentare Cilento Tastes | seconda edizione dal 27 al 29 settembre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 23 settembre 2024) È in arrivo ladi, al “NEXT – ex tabacchificio di Capaccio-Paestum” l’evento nato per dar voce al “brand” con i suoi artigiani del gusto, il 27, 28 e 29. L’appuntamento è venerdì 27alle ore 19:00, mentre sabato e domenica l’evento va in scena dalle ore 11:00 alle ore 24:00. Si tratta di una grande vetrina enogastronomica che punta i riflettori sulla biodiversità e le eccellenze del, epicentro della dieta mediterranea. Sulla scia del successo della prima, che ha visto la partecipazione di 100 artigiani, 9.000 visitatori e 400 media che ne hanno parlato, si prospetta unaancora più coinvolgente, con tanto intrattenimento per grandi e bambini.