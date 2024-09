WTA Hua Hin 2024 | Rebecca Sramkova batte Laura Siegemund primo urrà sul circuito maggiore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Per la prima volta in carrieraporta a casa un torneo sulWTA. La slovacca vince il secondo 250 di stagione a Hua Hin, in Thailandia, superando per 6-4 6-4 la tedescae mettendo così fine a una rincorsa molto lunga, in cui ha raccolto meno di quanto indubbie qualità già note da anni potessero far pensare. Ilset comincia a forte trazione: la classe 1988 di Stoccarda è la prima a trovare il break di vantaggio sul veloce thailandese, e lo fa con tanta buona costruzione dei punti, oltre al suo tratto caratteristico che è la tenuta fisica. Pronta la reazione di, grazie al controbreak a zero nel terzo gioco e al successivo continuare del parziale che, alla fine, le porta in dote quattro game. E tanti le bastano, visto il 6-4.