Un omaggio al professor Zamponi La sala della biblioteca in suo nome

(Di domenica 22 settembre 2024) Il tributo di riconoscenza per il suo operato sarà letteralmente scritto nella pietra. L’Ente Boccaccio ha deciso di intitolare a Stefanoladi Casa Boccaccio e lo farà con una cerimonia durante il prossimo seminario internazionale di studi. IlStefanoè stato per molti anni presidente dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e poi presidente onorario, e la decisione di dare il suoa un luogo particolarmente significativo di Casa Boccaccio come lanasce per ricordarne la figura di intellettuale, il costante impegno nell’attività di ricerca scientifica e l’apporto attivissimo alla diffusione del patrimonio culturale come valore educativo. La cerimonia è in programma per sabato 19 ottobre alle 12 nell’ambito delle giornate di studio per giovani ricercatori “Intorno a Boccaccio / Boccaccio e dintorni”.