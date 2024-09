Tragedia nel cantiere stradale Si allontana dai colleghi e precipita in un torrente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) La sua scomparsa è stata segnalata ieri mattina poco dopo le 11, da undi Argegno, zona salita Andrea Brenta: alla centrale dei vigili del fuoco, è giunta una richiesta di soccorso persona. Eros Rossano, 47 anni di Romentino, provincia di Novara, che lavorava per la Beton Alpi con sede a Samolaco, provincia di Sondrio. Le squadre del distaccamento di Menaggio sono intervenute con gli specialisti Saf di via Valleggio, per l’intervento in zona speleo fluviale, e i volontari del Soccorso Alpino hanno provveduto al recupero dell’uomo, che era caduto in un corso d’acqua. Fin dalla prima ricostruzione è emerso che si trattava di un operaio impegnato nel, anche se la ricostruzione di una prima dinamica ha impiegato diverse ore di lavoro e accertamenti.