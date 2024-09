Torna il derby lombardo tra Atalanta e Como dopo 21 anni di assenza in serie A | probabili formazioni e dove vederlo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Bergamo, 22 settembre 2024 – Domani sera, lunedì 23 settembre, alle 20.45oltre 21iltra, sfida che nel massimo campionato non si gioca dal 17 maggio 2003, quando a Bergamo si imposero i nerazzurri per 2-1 (reti di Caccia e Doni) nella stagione conclusa con la retrocessione di entrambe le squadre. L’annata successiva in B destini diametralmente opposti, con due successi su due degli orobici, promossi a fine anno, e una seconda retrocessione consecutiva, in C, per i lariani. Due decennisi ritrovano con rispettive proprietà straniere, con stadi completamente ristrutturati e appena inaugurati, e ambizioni più importanti rispetto a vent’prima.