Tempesta d' amore trame dal 23 al 27 settembre 2024 | Valentina delusa da Noah

(Di domenica 22 settembre 2024)d', come svelano ledella soap opera tedesca dal 23 al 27, indugerà ancora su Vanessa, la quale soffrirà terribilmente per la separazione da Carolin. Max, però, resosi conto del dolore della ragazza, parlerà con la Lamprecht e proverà a convincerla a perdonare la Sonnbichler. Nel frattempo,vorrebbe stare vicina aper la cerimonia di addio a Vroni, ma Alexandra escluderà i Saalfeld dall'evento, mentre Ulrike lascerà il Fürstenhof, amareggiata ea causa delle macchinazioni ordite nei suoi confronti da Erik e da suo marito. Vogt, così, dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni. Poco dopo, Greta Bergmann verrà assunta in hotel come nuova cuoca in sostituzione di André, il quale ha manipolato il suo curriculum per poter partire per il Sudafrica.