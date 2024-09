Spari sulla folla in Alabama | quattro morti e decine di feriti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 22 settembre 2024) Almenopersone sono rimaste uccise e numerose altre ferite in una sparatoria avvenuta la scorsa notte nella zona dei locali notturni di Birmingham, in. Secondo le prime informazioni fornite dalla polizia, tra i, almenosarebbero in pericolo di vita.Leggi anche: Lavori sull’A1, crolla il cavalcavia di Torrenova: le deviazioni stradali per evitare lunghe code Gli eventi Tre delle vittime, due uomini e una donna, sono state dichiarate morte sul colpo, mentre una quarta persona è deceduta in ospedale.