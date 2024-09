Sistemazione delle fogne a Cagli | l’opposizione contesta il progetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) C’è fermento nella politicaese per le opinioni divergenti sul nuovodeIla rete fognaria cittadini,to da numerosi cittadini. Il gruppo di minoranza in consiglio comunale, Fare Comune, prende posizione. "Il Comune di– dice Fare Comune –, con un breve comunicato di rettifica, ha chiarito che nel corso della conferenza dei servizi del 3 settembre 2024, tenuta nella sede AATO-1 a Pesaro, non è stata presa alcuna decisione, se non di indire un successivo incontro, che rimane problematico data la complessità della materia e la necessità di studiare a fondo i vari aspetti.