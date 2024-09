Signa è morto Beppe Bonardi Una colonna dell' associazionismo e dello sport

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Firenze, 22 settembre 2024 – È stato un punto di riferimento aper impresa,e sociale.è scomparso oggi dopo una breve malattia. Aveva 92 anni, da sempre innamoratoa città ea sua storia, alla quale ha donato lustro con tutte le sue importanti attività e tutto il suo impegno: presidente onorario del1914, già presidente'Ente Fiera e’Associazione Pollicino, è stato uno dei capitani d’impresaa ‘Industre’ con tante cariche anche in ambito sovracomunale. «Si è distinto sempre come uomo del fare - ha detto il sindaco Giampiero Fossi -. Il suo amore persarà per sempre faro per tutta la nostra comunità». «Comunichiamo con grande dolore – queste le parole’associazione Pollicino Onlus – che il nostro presidenteci ha lasciati.