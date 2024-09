Scontri fra ultras sulle tribune Volano cinghiate e bastonate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Se sul campo il risultato della semifinale contro la Liofilchem Roseto non è stato favorevole alla Fabo Herons Montecatini, sugli spalti del Modigliani Forum non è andata meglio. In questo caso però non ci sono vincitori, sono uscite sconfitte entrambe le contendenti, le cui tifoserie hanno dato vita ad uno spettacolo ben poco edificante: prima della palla a due gruppi di supporters sono venuti a contatto all’altezza del secondo anello, non lontano dal settore in cui erano assiepati i quasi duecento montecatinesi accorsi a Livorno per sostenere la propria squadra. Decine di seggiolini sono stati divelti e lanciati verso l’opposta fazione e molti tifosi sono stati colpiti con aste di bandiere e calci.