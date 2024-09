Ritratto di M F K Fisher la poetessa dell' appetito

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 22 settembre 2024) Quando si parla di Mary Frances Kennedyè impossibile non definirla sensuale, arguta, avvincente e unica. Nata il 3 luglio 1908 ad Albion, nel Michigan, è stata unae maggiori autrici statunitensi sul tema del cibo. E non solo. Con 27 titoli pubblicati,crea un nuovo genere negli Stati Uniti: il saggio gastronomico. Considerando il cibo come una metafora culturale, si è dimostrata una filosofa perspicace e una raffinata scrittrice di prosa. L'intrepida ma poco riconosciutaha contribuito a introdurre la sensibilità continentale nel fiorente mondo culinarioa California. E, cosa forse ancora più importante, ha trasformato per sempre la figura di sfondoa donna in cucina degli anni Cinquanta, in un soggetto vivo e vegeto, con idee folgoranti, emozioni appassionate e appetiti insaziabili. M.F.K.