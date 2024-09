Monza-Bologna è solo Castro-Show! Gol fantascientifico e vittoria

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024) Ilvince per 2-1 in trasferta all’U-Power Stadium contro il. Santiagodecide le sorti della gara con un diamante durante il secondo tempo. CHE BOMBA! –finisce con il risultato di 1-2 all’U-Power Stadium.importantissima per Vincenzo Italiano, la prima da allenatore rosso-blu. Partita di grande sofferenza e agonismo, che mostra come ilpossa tenere anche il doppio impegno dopo la Champions League. Ci sono volute sei partite prima del successo numero uno stagionale in. A sbloccare la gara ci ha pensato Kacper Urbanski su assist di Charalampos Lykogiannis al minuto 24. Alla fine del primo tempo Milan Djuric ha pareggiato i conti, ma non è bastato per ottenere almeno un punto. Al minuto 80 Santiagosi è inventato un gol incredibile.