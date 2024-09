Medio Oriente raffica di razzi contro Israele Hezbollah | nuova fase della guerra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 22 settembre 2024) Timori che “il Libano” possa diventare “un'altra Gaza” e questo rappresenterebbe una "una tragedia devastante per il mondo". Nelle parole del segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, c'è tutta la preoccupazionecomunità internazionale per il rischio di un allargamento inriente con uno ssu larga scala traed. Parole che seguono l'attacco massiccio lanciato dal gruppo sciita e dai suoi alleati, con droni e(compresi i Fadi 1, Fadi 2 e Katyusha) capaci di raggiungere Haifa. Complessivamente, secondo l'Idf, nel giro di poche ore 150 fra, missili da crociera e velivoli aerei senza pilota sono stati usati per colpire lo Stato ebraico, anche se la maggior parte è stata intercettata.