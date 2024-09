LIVE Inter-Milan 1-1 | niente rigore Marani cambia decisione!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024)è il match valido per la quinta giornata di Serie A 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Paulo Fonseca. Il fischio d’inizio è previsto alle 20.45, si gioca allo Stadio San Siro.1-1 – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 69? Ci prova Leao dalla distanza, facile per Sommer. 66? Dopo revisione al Var, Mariani: quello di Lautaro Martinez non è braccio, ma spalla. 65?PER IL! 63? SOMMER PRESENTE! Leao va via a destra, palla a rimorchio per Reijnders: c’è Sommer. 62? Triplo cambio: fuori Mkhitaryan, Calhanoglu e Dumfries, dentro Frattesi, Asllani e Darmian. 59? Cross pericoloso di Emerson Royal, che aggira tutta l’area didell’: per fortuna non c’è nessuno del