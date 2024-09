LIVE F1 GP Singapore 2024 in DIRETTA | Leclerc e Sainz costretti alla rimonta dalla quinta fila

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire la gara in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche Buongiorno e bentrovatidel GP di, diciottesimo appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito cittadino di Marina Bay si preannuncia una gara emozionante, in cui le variabile climatiche andranno considerate sullo sviluppo dei 62 giri. Ferrari sarà costretta a una gara in. Le qualifiche di ieri sono andate decisamente male per la scuderia di Maranello. C’erano grandi ambizioni per la conquista della pole-position e invece il monegasco Charlese lo spagnolo Carlossaranno entrambi inin nona ein decima piazza. Un risultato frutto delle difficoltà di sfruttare le gomme morbide a dovere. A partire dp.1 sarà Lando Norris.