Le pagelle Harper sbaglia troppo bene Tavernelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Cinciarini 7. Il capitano mette a referto 12 punti in 18’, con 8/8 nei liberi, e dimostra di essere sempre reattivo nei momenti caldi dell’incontro, per esempio col canestro che chiude il secondo quarto. Continua a dimostrare di poter incidere, dimenticando di aver superato i 41 anni: un punto fermo per coach Antimo Martino.6,5. Segna 7 punti in 20’. Sono 6 i rimbalzi conquistati andando a lottare anche sotto canestro. Con lui in campo – unico tra i suoi – Forlì ha un parziale positivo di 1 punto. Pollone 5. In attacco non è brillante: solo 3 punti a fine partita in 18’, è anche il peggiore nel plus-minus (-9 il fatturato con lui in campo). In un momento chiave si prende una tripla ma ne esce un mattone. Gaspardo 6. L’ala forlivese trova 11 punti in 25’ con 2/4 da tre punti e 4 rimbalzi. Si dimostra un atleta versatile anche se forse non incide come avrebbe potuto.