La roulette di via Rota | Traffico senza regole

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) Via, una delle principali arterie che escono dal centro di Monza è una strada urbana ad alto, dove spesso i pedoni hanno vita difficile. "Abito qui da 36 anni – racconta Pietro Attilio Barlassina – e l’imbocco del sottopasso-Grassi è diventato pericoloso. Non di rado ci sono auto che fanno inversione in corrispondenza della stazione Sobborghi, nonostante la doppia riga continua, rischiando la collisione con chi sale dal sottopasso a velocità elevata. Inoltre, all’incrocio con via Antonietti, il semaforo verde per i pedoni sulle strisce coincide con quello per le auto che girano a sinistra ed è pericoloso". Anche per Giulia Garcea vianon è tra le più sicure: "Non c’è verso, scatta il verde per i pedoni e le auto non ti fanno passare, nonostante ci siano le strisce pedonali.