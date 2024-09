Italia crolla palazzina di due piani | persone sotto le macerie

Leggi tutta la notizia su tvzap

Un grave incidente si è verificato a Saviano, in provincia di Napoli, dove unadi dueta. Secondo le prime ricostruzioni, il crollo sarebbe stato causato dall'esplosione di una bombola di gas.lerisulta bloccata un'intera famiglia, composta da genitori e tre bambini piccoli. I soccorritori sono già intervenuti sul posto per avviare le operazioni di salvataggio.