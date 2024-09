Inzaghi per il record Fonseca rischia tutto | Milan-Inter si gioca e si vince dalla panchina

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2024)non è mai una gara come le altre anche se le due anime calcistiche dio, mai come questa volta, arrivano alla stracittadina più famosa al mondo con due umori totalmente differenti. L’ha il vento in poppa, lo scudetto sul petto e qualche giorno fa ha messo paura al Manchester City; ilè in crisi, contestato, con l’allenatore sulla graticola e ha subito una netta ripassata dal Liverpool in Europa. Un derby che, mai come quest’anno, sisopratsulle panchine: Simoneva a caccia delstorico di derby vinti consecutivamente, Paulomette sul piatto, compreso il suo futuro in rossonero.punta aldi 7 derby consecutivi In 115 anni di storia, 180 derbyti, nessuno ha mai vinto 7 derby consecutivi. Simoneè a un passostoria con 6 vittorie in fila negli ultimi anni.