Incidente sull’autostrada A1 schianto tra auto | due feriti e traffico in tilt

(Di domenica 22 settembre 2024) Borghetto Lodigiano (Lodi) –tra duedi notte in A1, duestrada bloccata. L'è avvenuto alle 22.40 del 21 settembre 2024, lungo l'strada del sole Milano-Napoli, in direzione Bologna, tra Lodi e Casalpusterlengo. Loè avvenuto, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, all'altezza del comune di Borghetto Lodigiano. Per soccorrere i due, due uomini di 48 e 62 anni, che accusavano traumi vari, ma per fortuna non correvano pericolo di vita, il 118 ha inviato subito due ambulanze della Croce rossa e unamedica. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, i pazienti sono stati accompagnati, in codice giallo, di media gravità, negli ospedali di Lodi e Cremona per accertamenti.