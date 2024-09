Il ruolo dell’informazione locale | Un argine contro le fake news

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) L’omaggio di Foiano a Giancarlo Sbardellati ed Enrico Nottolini nel nomedi qualità e della lotta alle. In piazza Cavour c’erano i protagionisti della grande stampa nazionale. Tra i premiati anche la direttrice di Quotidiano Nazionale Carlino-Nazione-Giorno Agnese Pini che non ha potuto partecipare all’evento di Foiano per l’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, rappresentata dal capocronista de La Nazione di Arezzo Federico D’Ascoli che ha ritirato il premio ricordando brevemente la figura di Giancarlo Sbardellati e le sue grandi doti umane insieme a quelle professionali che lo hanno portato a essere definito "l’Ansa della Valdichiana" per la quantità di notizie che riusciva a intercettare durante oltre trent’anni di collaborazione da Foiano.