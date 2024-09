Il Fenerbahçe perde contro il Galatasaray che sfotte Mourinho | The Crying One

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 22 settembre 2024) Ililche: “TheOne” Ilieri ha subito la prima sconfitta in Super Lig: 1-3 in casaildi Mertens e Osimhen.non l’ha presa bene: non si è presentato nella conferenza post-partita. Sui social è partito lo sfottò ai danni dello Special One: ilgli ha storpiato il soprannome, chiamandolo “TheOne“. Kad?köy civar?ndaki ma?azalarda sat??ta. #FBvGS pic.twitter.com/6qnkDAtEXF —SK (@SK) September 21, 2024e non si presenta in conferenza: lo sfottò delScrive il Daily Mail: “Sabato il Fenerbahce di Joséha perso per la prima volta in questa stagione nella Super Lig turca e l’ex allenatore del Chelsea non ha preso bene il risultato.