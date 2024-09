Il derby di Milano vale oro | indotto record in città per la sfida tra Inter e Milan

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 22 settembre 2024) Con la cadenza media tra le tre e le quattro volte l’anno, ildiriesce sempre a calamitare l’attenzione di milioni di tifosi e appassionati di calcio. Sarà la grande tradizione storica delle due squadre (tra le più antiche d’Europa), sarà il fascino delle divise e dei colori tradizionali, sarà la caraturanazionale garantita dalle rispettive proprietà (prima quelle italiane delle famiglie Moratti e Berlusconi, oggi quelle di provenienza straniera), sta di fatto che latragode di grande appeal non solo in Italia e in Europa, ma in tutto il mondo. Aldilà del risultato in campo e delle prestazioni sportive (che negli ultimi sette precedenti hanno sempre sorriso alla squadra di Simone Inzaghi), il cosiddettodella Madonnina attrae amigliaia di turisti, famiglie e visitatori.