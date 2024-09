Fiorentina-Lazio 2-1 | prima vittoria in rimonta targata Gudmundsson!

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Firenze, 22 settembre 2024 - Lacentra finalmente lain stagione e lo fa battendo laal Franchi per 2-1. Gara sbloccata da Gila nel primo tempo, nella ripresa la doppietta disu calcio di rigore. Palladino conferma il 3-5-1-1 visto a Bergamo e manda in campo Quarta, Comuzzo e Biraghi a protezione di De Gea. Dodo e Gosens sulle corsie esterne, Bove (con compiti d'inserimento offensivo), Cataldi e Mandragora in mediana. Colpani a sostegno di Kean. In avvio è laa farsi preferire per palleggio e qualità della manovra, ma al 10' laha un'occasione incredibile per sbloccare la gara. Cataldi recupera palla in pressione alta, Kean libera Colpani al tiro in piena area: diagonale deviato da Provedel che colpisce il palo. Di fatto è l'unico vero sussulto del primo tempo della. Lacresce con il passare dei minuti.