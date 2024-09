Evenepoel in corsa per la doppietta d’oro a Olimpiadi e Mondiali nello stesso anno Ma c’è Pogacar da battere…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Siamo a tre su quattro, Remcosi avvicina a qualcosa di veramente clamoroso. Laè già arrivata per quanto riguarda la cronometro, trovando oggi il successo nella prova contro il tempo iridata a Zurigo, adesso va a caccia anche di quella in linea dopo il trionfo ai Giochi di Parigi. Un qualcosa ovviamente di mai accaduto nella storia: il belga, spesso e volentieri paragonato al ciclista più forte di sempre, Eddy Merckx, potrebbe andare a trovare un record che potrebbe restare a lungo negli almanacchi. La condizione è quella dei giorni migliori e l’ha dimostrato oggi lungo i 46,1 chilometri da percorrere contro le lancette in terra elvetica. Era il grande favorito per il successo e non ha tradito le aspettative, trionfando a 52.156 km/h e chiudendo a braccia alzate.