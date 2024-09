Crolla palazzina di due piani | diverse persone le sotto macerie

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnadi dueta a Saviano, in provincia di Napoli, a seguito di una esplosione di gas gpl. Secondo le prime informazioni sembrerebbe che l’esplosione sia avvenuta al secondo piano, nell’abitazione di una persona anziana. Al primo piano una famiglia di 5, marito moglie e tre bambini, tuttile. Al momento si sente provenire qualche voce. Sul posto per i soccorsi carabinieri e vigili del fuoco. In aggiornamento L'articolodi dueleproviene da Anteprima24.it.