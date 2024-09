Cotignola lavori sull’argine Terminata la ‘massicciata’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Le ruspe continuano a lavorare. Per quanto, ancora non si sa. Nella notte sono proseguiti senza sosta i idi messa in sicurezza per bloccare la fuoriuscita d’acqua dalla falla del Senio che ha provocato gli allagamenti die Lugo. Un ‘buco’ di circa 60-70 metri, come reso noto ieri durante un sopralluogo effettuato nel cantiere gestito dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e affidato a una ditta di Forlì. Il punto è stato fino ad ora difficilmente raggiungibile anche per le condizioni in cui attualmente si trova l’argine, eroso dalla tracimazione dell’acqua. Per questo motivo, gli interventi di ripristino della falla sono stati anticipati da altritesi a creare una sorta di percorso a favore dei mezzi impiegati.