Clarinetto e pianoforte al Boccherini

(Di domenica 22 settembre 2024) Stasera alle 21 nell’auditorium del Conservatorio “”, secondo appuntamento con “Musica Maestri”, la rassegna promossa nell’ambito della stagione Open Gold che propone concerti con formazioni composte da docenti ed allievi o ex allievi del Conservatorio. Sarà la volta del duo formato da Remo Pieri, storico docente didel “”, e Lorenzo Corsaro (foto), allievo della Classe didel M° Carlo Palese. Una lunga carriera come insegnante e musicista per il primo, che ha collaborato con molte orchestre italiane e non solo (Toscanini di Parma, Teatro Verdi di Trieste, Maggio Musicale Fiorentino, Camerata strumentale di Prato, Orchestra della Bretagna) e artisti di livello internazionale.