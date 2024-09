Alabama spari sulla folla | 4 i morti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 22 settembre 2024) 13.15 Quattro persone sono rimaste uccise e "decine" di altre ferite a seguito di una sparatoria in una delle zone più frequentate della vita notturna di Birmingham, in. Lo ha riferito la polizia. "Diversi aggressori hanno sparato numerosi colpi su un gruppo di persone" nell'area di Five Points South ha detto un agente. I feriti sarebbero 11, 4 dei quali in condizioni critiche. Al momento non sono stati operati arresti. Le persone colpite erano in fila per entrare in un locale,un club dove si fumano sigari e narghilé.