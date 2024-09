Zelensky deluso | Non ci autorizzano Pressing su Biden e Starmer per colpire in Russia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 21 settembre 2024) II presidente ucraino Volodymyrprova a convincere l'Occidente con il suo "piano di vittoria" sullache, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, presenterà a Joe, alla candidata democratica Kamala Harris e al suo sfidante repubblicano Donald Trump. Ma che nel suo punto cardine non vede il favore di Stati Uniti e Gran Bretagna. Perinfatti quello che può fare davvero la differenza e portare a una "pace giusta" è consentire a Kiev dilain profondità con missili occidentali. Ma per il momento è fumata nera. "Né gli Stati Uniti, né il Regno Unito ci hanno permesso di usare queste armi sul territorio della, contro alcun obiettivo e a nessuna distanza", ha affermato il leader ucraino in un incontro con la stampa a Kiev.