WWE | Michin vs Chelsea Green in un Dumpster Match tra due settimane a SmackDown

(Di sabato 21 settembre 2024) La WWE ha fatto un grande annuncio nell’episodio didi questa settimana. L’ex campionessa di coppia femminile,, parteciperà a uncontro. Duefa, nello show blu, The Hot Mess ha affrontatoin unsingolo, e ha vinto l’incontro grazie all’interferenza di Piper Niven. La settimana scorsa, Piper ha combattuto contro l’ex campionessa TNA Knockouts, e quest’ultima l’ha schienata, vincendo in meno di tre minuti. Nell’ultimo episodio di WWE, è andato in onda un video in cui, vestita da “signora della spazzatura”, gestiva un sacco di sacchi dell’immondizia e sembrava incontrare un procione in un cassonetto. Ha fatto un grosso affronto adicendo che si trovava a casa sua.