Vuelle Un finale ruggente ma non basta

(Di sabato 21 settembre 2024) Carpegna Prosciutto 82 Valtur 85 CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Petrovic 13, Reginato ne, Zanotti 15, Maretto 3, Parrillo 4, Imbrò 13, De Laurentiis 5, King 11, Bucarelli 4, Ahmad 14. All. Sacripanti. VALTUR BRINDISI: Arnaldo 3, Buttiglione ne, Laquintana 10, Arletti 14, Vildera 8, Fantoma ne, Ogden 22, De Vico 3, Radonjic 3, Calzavara 16, Del Cadia 6, Allen. All. Bucchi. Arbitri: Andretta, Schiano, Di Zenise. Note - Parziali: 16-16, 35-43, 57-65. Espulso Ahmad per doppio fallo tecnico. Fallo tecnico a De Vico. Tutto quello che avevamo pensato per 37’ abbiamo rischiato di doverlo cancellare e riscrivere.