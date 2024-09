Tale e Quale De Filippi telefona a De Martino

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 21 settembre 2024) Cristiano Malgioglio l’ha nominata (che novità!) più volte nel corso della prima puntata diShow. E lei “se la nomini appare“, ha svelato Stefano De, prima di farla parlare al telefono con Carlo Conti. Il riferimento è, ovviamente, a Maria De. La conduttrice Mediaset ha deciso di fare un’incursione ‘telefonica’ nelnt show di Rai1 per rimproverare Malgioglio che, oltre ad essere giurato a, veste gli stessi panni anche anche ad Amici. Ciao Carlo, ciao a tutti. Volevo ricordare a Cristiano che questa è la sigla iniziale di Amici. Nella sua memoria storica gli manca questo ha detto Maria, riferendosi all’esibizione di Justine Mattera. La showgirl americana, infatti, ha imitato Geri Halliwell in It’s Raining Man, jingle delle primissime edizioni di Amici. “Ma io lo volevo dire” si è difeso Malgioglio, visibilmente colto in errore.