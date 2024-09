Super Bagnaia pole e sprint | Martin beffato a Misano sorpasso mondiale?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Nuovo capitolo della rivalità tra Peccoe Jorge. Due fenomeni che stanno semplicemente dominando la categoria e che, anche nelladel Gran Premio dell'Emilia-Romagna, si dividono i primi due gradini del podio. A vincere è stato(in 19'50"237) dopo aver sorpassato il rivale a cinque giri dal termine. Secondo, dunque,(+0"285), comunque ancora leader del campionato, ma con solo 4 punti di vantaggio. Terzo posto, invece, per Enea Bastianini (+1"319). È stata unadai ritmi forsennati come ha sottolineatonel post gara: "I tempi sono stati incredibili, praticamente da seconda fila in qualifica. Qualche jolly in pista io ece lo siamo giocati". "Avrei fatto fatica oggi a digerire un altro secondo posto. L'obiettivo era vincere a tutti i costi", ha dichiarato il pilota campione del mondo,man nella mattinata.