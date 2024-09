Siegemund-Sramkova in tv | data orario canale e diretta streaming finale Wta Hua Hin 2 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) Laurase la vedrà contro Rebeccanelladel WTA 250 di Hua Hin 2, torneo di scena sui campi in cemento in Thailandia. Settimana molto particolare per la giocatrice tedesca, che ha vinto una battaglia di quattro ore con Wang e poi tre partite in due set. Nell’atto conclusivo del torneo sfiderà la slovacca, alla secondaconsecutiva dopo quella persa sette giorni fa a Monastir contro la britannica Kartal. Tra le due non c’è alcun precedente. MONTEPREMI TABELLONEscenderanno in campo domenica 22 settembre alle ore 11.00. Latelevisiva è affia Sky Sport mediante i canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204) e a SuperTennis (212 di Sky e 64 del digitale terrestre).