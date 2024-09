San Giorgio del Sannio furto in una sala slot | 4 malviventi in fuga

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnè stato messo a segno, nella notte appena trascorsa, a Sandel. Quattro, con guanti e il volto coperto da passamontagna, hanno fatto irruzione in unaa bordo di un’Alfa Romeo Giulietta bianca, con targa camuffata. Dopo aver forzato la porta d’ingresso, i ladri sono entrati nell’edificio e hanno asportato una macchinetta cambia monete. Secondo una prima stima, il danno ammonta a circa 5mila euro. L’attività commerciale era dotata sia di un sistema di allarme che di telecamere di videosorveglianza, ma ciò non ha impedito aidi portare a termine il colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Paduli che hanno acquisito le immagini per identificare i colpevoli e avviare le indagini.