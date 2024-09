Ruba uno scooter e tenta la fuga arrestato a Roma

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 21 settembre 2024), 21 settembre 2024 – Negli ultimi giorni, soprattutto in arco serale e notturno, i carabinieri della CompagniaEur hanno eseguito una serie di controlli del territorio nei quartieri Magliana, Villa Bonelli, San Paolo e Corviale, finalizzata alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nelle aree di periferia, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto diLamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. In particolare, nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale in largo Verratti, i Carabinieri della StazioneSan Paolo hanno intimato l’alt ad un uomo a bordo di unoche ha proseguito la marcia per poi abbandonare il veicolo ere laa piedi. I Carabinieri lo hanno però raggiunto e bloccato nonostante i suoitivi di divincolarsi.