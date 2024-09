Rogo nello showroom cinese di Milano | Fiamme appiccate dall’alto poi la fuga sul tetto La procura indaga per strage

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Le, da un punto in cui il responsabile pensava di non essere visto. Lasul, poi in strada e il fumo, che ha ucciso i tre giovani, due ragazzi e una ragazza. È questa l’ipotesi riguardante la dinamica dell’incendio che la sera del 12 settembre scorso ha distrutto lo‘Li Junjun’ in via Cantoni, a. Il, che è quasi certo abbia origine dolose, è costato la vita a tre ragazzi, rispettivamente di 17, 18 e 24 anni. Che non si trattasse di un incidente era stato subito chiaro agli investigatori. Venerdì, poi, i vigili del fuoco sono tornati all’emporio – nel quale erano esposti elementi di arredo – per effettuare nuovi rilievi. In aiuto nelle operazioni, il cane ‘Aika’, un pastore belga specializzato nella ricerca di eventuali acceleranti.