Partorisce in metropolitana | la bambina ottiene viaggi gratis su quella linea per tutta la vita

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 21 settembre 2024) In una metro è nato un bambino in modo del tutto inaspettato, fermando per un giorno la frettolosa routine degli abitanti La scorsa domenica la città di Bruxelles ha vissuto un evento più unico che raro sulla sua rete. Una giovane madre ha dato alla luce un bambino alla stazione Beekkant, rendendo quel giorno indimenticabile anche per l’azienda di trasporti pubblici della città. “Un evento unico sulla nostra rete,” ha dichiarato STIB in un comunicato ufficiale, per sottore il carattere eccezionale della situazione. Da sottore davanti a questa vicenda è stata la prontezza dei soccorsi e il supporto della famiglia che hanno reso possibile il lieto fine davanti a condizioni non certo ideali, ma sicuramente indimenticabili.