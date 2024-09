Ottobre più caldo di settembre Ecco cosa può accadere in Toscana | le prime tendenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Firenze, 212024 – Non c’è niente di più ballerino del tempo in questodal sapore autunnale sin da inizio mese. Dopo giornate di piogge intense e temporali, in, è in arrivo una brevissima pausa 'asciutta', senza acquazzoni e con un timido sole, il rischio maltempo, però, torna a concretizzarsi già da domani, domenica 22, data in cui cade l'equinozio d'autunno, il momento dell'anno che sancisce l'inizio dell'autunno astronomico. Torna il maltempo dal 23invece quando aumentano le temperature Le previsioni per il mese d’Per la prima parte del weekend, sottolinea il Centro meteo italiano, in particolare per oggi sabato 21, le previsioni indicano condizioni meteorologiche prevalentemente stabili e asciutte, secondo i principali centri di calcolo. Tutto merito di un blitz anticiclonico.