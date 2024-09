Non ci fu il processo a Prodi | Specchia smonta Nardella sul precedente di Open Arms Scintille a Piazza Pulita video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 21 settembre 2024)a Salvini e casotra, siamo a, il talk-show di La7: il caso è stato sviscerato non senza polemiche. L’editorialista di Libero interviene in modo concreto e deciso, fondandosi sui fatti e su precedenti che rendono la richiesta dei sei anni di reclusione al vicepremier abnorme. Unessenzialmente politico. “Tutto è cambiato dal punto di vista internazionale: in Europa tutti si stanno rendendo conto del bisogno di fermare i flussi di migranti. C’è la Svezia che rimanda i migranti indietro con 30mila euro a testa; sulla Manica gli inglesi che bombardano, gli spagnoli che li rimandano indietro. C’è un movimento in tutta Europa dove ci si rende conto che c’è una necessità di bloccare i flussi. Già questo – ha aggiunto – è discronico rispetto al resto”.