Luca Marini dedica un casco all’amore per Marta Vincenzi e alla figlia in arrivo

(Di sabato 21 settembre 2024) Misano Adriatico (Rimini), 21 settembre 2024 - Il weekend di Misano per lui non è iniziato bene — il 15° posto in qualifica, la stessa posizione nella Sprint di oggi pomeriggio — come sempre è capitato in stagione. C’è poco da fare per, che guida una Honda che non va dopo esserci arrivato in inverno dal team VR46 Racing, costretto tristemente a una stagione nelle retrovie, senza particolari soddisfazioni. Per fortuna per lui, però, c’è unache è in, che sua moglie(sposata l’anno scorso) gli sta per dare. La stessa che è stata pizzicata oggi nel paddock di Misano per il GP Pramac dell’Emilia-Romagna, in completo total-white, al fianco del pilota. Un amore da urlo quello che il 27enne fratello di Valentino Rossi prova per la modella.