LIVE MotoGP GP Emilia-Romagna 2024 in DIRETTA | attesa per la Sprint Bagnaia affronta Martin

(Di sabato 21 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE QUALIFICHE DI F1 DALLE 15.00 LA GRIGLIA DI PARTENZA 14.39 Oggi è autunno, ma a Misano Adriatico non si direbbe. Splende il sole e la temperatura dell’aria è di 23°. 14.37 Piloti in attività con vittorie a Misano: 5 – MARQUEZ Marc (ESP) {2015, 2017, 2019, 2021,} 2 –Francesco (ITA) {2021, 2022} 1 – MORBIDELLI Franco (ITA) {2020} 1 – VIÑALES Maverick (ESP) {2020} 1 –Jorge (ESP) {2023} 14.33 Il pilota più vincente nella classe regina a Misano è Marc Marquez. Lo spagnolo ha trionfato in quattro edizioni del GP di San Marino (2015, 2017, 2019,) e nel GP di2021. 14.32 Misano Adriatico ha “vinto il ballottaggio” con il Qatar ed è stata scelta per un double header. Non è la prima volta che l’autodromo romagnolo fa da “paracadute”.